Bilecik Pazaryeri’nde kurum binalarına çevre düzenlemesi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kurum binalarının çevreleri Pazaryeri Kaymakamlığı'nca yapılan çalışmayla onarılarak yeniden düzenleniyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Müftülüğün'ün yıpranmış ve yıkılmış duvarları Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’ın girişimleri sonucu yenilendi.

Pazaryeri ilçesindeki kurumlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kaymakamı Ferhat Altay, öncelikle okullar başta olmak üzere kurumların eksiklerini yapılan çalışmalarla giderdiklerini söyledi.

İlçe Müftülüğü binasının çevresindeki tahrip olan ve yıkılmış duvarların Kaymakamlık tarafından yenilendiğini belirten Kaymakam Altay, geçtiğimiz ay da Pazaryeri'nde bulunan Nabi Avcı Mesleki Teknik Lisesi'nin bahçe düzenlemesinin yapıldığını, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin rahat kullanabileceği bir ortam hazırlandığını kaydetti.