Bilecik Pazaryeri’nde köy okulunda 24 Kasım'a özel tadilat

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde bulunan Kınık İlkokulu'nun Öğretmenler Odasının yer döşemesi, duvar ve tavanı, mobilyaları, dolapları, ışıklandırması İlçe Kaymakamlığı'nca yenilendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’ın ilçedeki okullara sağladığı desteklerin arkası kesilmezken son olarak Kınık İlkokulu Öğretmenler Odası'nı yenileyerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin hizmetine sundu.

Kaymakam Altay, ilçeye bağlı 80 öğrencisi bulunan Kınık Köyü İlkokulu'nun Öğretmenler Odası'nı okul yöneticilerin talepleri doğrultusunda yenilendiğini belirtti. Kaymakam Altay, öğretmenlerin çalışma ve vakit geçirme alanları olan öğretmen odalarının, mekâna yönelik pek çok ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Kınık Köyü ilkokulu'ndaki odanın açılışına Kaymakam Altay’ın yanı sıra Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de katıldı.