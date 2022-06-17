Bilecik Pazaryeri’nde karne heyecanı
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ilçede öğrenim gören bin 118 öğrenci karne heyecanı yaşadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryerinde öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci Beşeylül ilkokulunda öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini takdim etti.
Okullardan mezun olan ve bir üst sınıflara geçiş yapan öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak öğrencilere de başarılar diledi.
Öğrencilerin yaz tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ise, ilçede ortaokullardan 83, liselerden ise 66 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. YKS sınava özveri ile hazırlanan gençlere hafta sonu katılacakları YKS sınavında başarılar dileyen Ekinci, "İnşallah sınavınız güzel geçer ve beklediğiniz sonucu alırsınız. Şimdiden hepinizi kutluyorum" dedi.
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