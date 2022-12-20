Bilecik Pazaryeri’nde kapalı minibüs durakları temizleniyor

Bilecik’e bağlı Pazaryeri ilçesinde yerel belediye vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan kapalı minibüs duraklarında, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi Fen İşlerine bağlı temizlik ekipleri havalarının soğumasıyla birlikte vatandaşların ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ve minibüs bekledikleri duraklarda temizlik işlemi gerçekleştirdi.

Kış sezonuyla birlikte kapalı minibüs duraklarının ısıtma sistemleri de ekiplerce kontrol edildi.

Pazaryeri ilçesinde vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının periyodik aralıklarla devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda durakları kullanabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pazaryeri Belediyesi olarak personelimizle sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.