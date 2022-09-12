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Bilecik Pazaryeri’nde bin 150 öğrenciye ilk ders zili çaldı
Yerel 12.09.2022, 10:43
2022-2023 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki okullarda da eğitim öğretim başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – 3 aylık yaz tatilinden sonra Pazaryeri ilçesinde okullarda ilk ders zili çalarken ilçede 180 öğrenci ilk kez okulla tanıştı.
İlçede daha önce kapanan Karaköy İlkokulu yeniden açılırken, köyde 16 öğrenci de açılan köy okulunda yeniden eğitim alacak.
Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında ilçede bin 150 öğrenci eğitim göreceğini bildirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesajında, yarınların güvencesi öğrenciler ve kıymetli öğretmenler için eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi.
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