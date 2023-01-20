Bilecik Pazaryeri’nde bin 150 öğrenci karne aldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle bin 150 öğrenci karne aldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle bin 150 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kınık Köyü İlkokulu'nda düzenlenen karne törene Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin öğrencilere karnelerini dağıtarak, 'iyi tatiller' diledi.