Bilecik Pazaryerili öğrencilerin LGS başarısı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler açıklanan sonuçlarla büyük başarı elde ettiği kaydedildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - "LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerimiz gurur kaynağımız oldu" diyen Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, gece gündüz çalışan öğrencilerimizin hak ettiği puanları aldığını belirterek öğrencilere eğitim hayatında başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, LGS sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ilçede 73 öğrencinin LGS sınavına girdiğini, birinci yerleştirme sınav sonucuna göre Pazaryeri'nde en yüksek puan alan iki öğrencinin Eskişehir Anadolu Lisesi'ne, 8 öğrencinin de farklı yerlerdeki Fen Liseleri'ne yerleşmeye hak kazandığını duyurdu.

Müdür Ekinci, toplamda 24 öğrencinin sınavla öğrenci alan Anadolu Lisesi ve Proje okullarına yerleştiğini belirtirken, "Bizleri en çok mutlu eden ise alan derslerin net ortalamalarına göre İngilizce hariç tüm branşlarda Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak başarılı bir sınav süreci geçirmiş olmamızdır. Bu süreçte kaynak kitap, deneme sınavı, öğrencilerimizin motivasyonunu artırmada bize destek olan İlçe Kaymakamımıza, bu başarının mimarı öğretmenlerimize, eğitim öğretim sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren velilerimize ve gece gündüz çalışan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.