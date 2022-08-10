Bilecik Pazaryeri'nde yüzme havuzu iki yıl sonra yeniden aktif

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan yüzme havuzu 2 yıl aradan sonra yeniden vatandaşın hizmetine açıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi tarafından gerekli bakımları yapılan yüzme havuzunun haftada 5 gün kadın ve erkeklere hizmet verirken, 2 gün de Gençlik ve Spor Bakanlığı Pazaryeri Gençlik Merkezi yüzme kursu öğrencilerine hizmet vereceği bildirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yüzme havuzunun koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 yıl kapalı olduğunu anımsatarak, bu süre içerisinde kapsamlı bir bakım ve revizyondan geçirildiği anlattı. Başkan Tekin, yüzme havuzunun sabah saat 10.00’da açılacağını, akşam saat 17.00’de kapanacağını söylerken, Pazartesi, Salı ve Cumartesi günleri erkeklere, Perşembe ve Pazar günleri ise kadınlara, Çarşamba ve Cuma günleri ise yüzme kursu öğrencileri için hizmet vereceğini belirtti.

"Hem öğrencilerimiz, hem vatandaşlarımız havuzumuzdan en güzel şekilde istifade edecek" diyen Başkan Tekin, vatandaşlarımızı yüzmeye davet etti.