Bilecik Pazaryeri'nde yerel meclis toplandı

Bilecik'te Pazaryeri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında toplandı. Meclis, Haziran ayı toplantısında bir çok gündemi maddesini görüşerek karara bağladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Pazaryeri ilçesi İmar Komisyon raporları ve İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğine üye olunması maddeleri meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) projesi kapsamında Bilecik’te alt bölge teşvikinden faydalanacak ilçe sayısına Pazaryeri İlçesi de eklemesiyle yatırım bölgesine dönüştüğünü ve Pazaryeri Organize Bölgesine dün Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın 6 yatırımcı firmaya yer tahsisi gerçekleştiğini bu firmaların 700 kişiye istihdam sağlayacağını ve toplamda ilçeye 1.322 milyar yatırım geldiğini belirtti. Ağustos ayında temeli atılması planlanan 178 konutluk TOKİ projesiyle de bir nebze de olsa Pazaryeri ilçesinde konut sorununun çözüme kavuşacağını vurguladı.

Pazaryeri ilçesinin Kültürel ve Turizm değerlerine de değinen Başkan Tekin, Pazaryeri Belediyesi olarak meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliğine üye olunması kararını aldıklarını belirterek, atılan adımla birlikte Pazaryeri'nin turizm ve kültürel miraslarının tanıtımına katkıda bulunacaklarını söyledi.