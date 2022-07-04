Bilecik Pazaryeri'nde yaz dönemi Kur'an kursları açıldı

Bilecik’te Pazaryeri İlçe Müftülüğü'nce açılan yaz Kur’an kurslarına çocuklar ilgi gösteriyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Müftülüğü, okulların kapanmasıyla birlikte Kur'an kurslarını başlattı.

İlçede sayıları her gün artan çocukların camilerde Kur'an-ı Kerim, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatı gibi derslerin işlendiğini belirten İlçe Müftüsü Şenol Şahin, Yaz Kur’an kurslarının 26 Ağustos’a kadar devam edeceğini belirtti.

Müftü Şahin, ilçedeki camilerde 228 erkek öğrenci ve 158 kız öğrenciden oluşan 386 öğrencinin Yaz Kur’an kurslarında eğitim aldığını ve 4 yaşından büyük çocukların kursa katılabileceğini söyledi.