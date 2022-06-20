Bilecik Pazaryeri'nde yağış sonrası temizlik ekibi iş başında

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve yağmur sonrası cadde ve sokaklarda oluşan çamur birikintileri belediye ekiplerince temizlenmeye başlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Şiddetli yağış sonrası Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeyi sokak sokak gezdi.

"Allah beterinden saklasın" diyen Bakan Tekin, Pazaryeri'nde aşırı yağış sonrası logar taşmalarından kaynaklanan bazı cadde ve sokaklarda gereken müdahalelerin yapıldığını kaydetti. İlçe merkezinde büyük sorunlar görünmediğini belirten Başkan Tekn, "Malesef Avşar ovasında ve birçok bölgemizde mahsuller zarar gördü. Çiftçimiz üzgün biz üzgünüz. Hep cana gelmesin diyoruz ama mal da canın yongası. Gözün gibi bakıyorsun, emek harcıyorsun, umut bağlıyorsun rabbim büyük afetlerden bizi korusun. İlçemize geçmiş olsun” diye konuştu.