Bilecik Pazaryeri'nde vektörel mücadele

Bilecik'te Pazaryeri Belediyesi, sağlıklı bir çevre için ilçede haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyorPazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye ekipleri insan ve çevre sağlığının sürekliliği ve korunmasına yönelik haşere ve sinekle mücadele çalışmalarına cadde ve sokaklarda aralıksız devam ediyor.

Haşere ve sinekle mücadeleye yönelik çalışmaları yaz ayları boyunca sürdürdüklerini kaydeden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yerel yönetim olarak amaçlarının vatandaşlara sineksiz ve daha sağlıklı bir çevrede yaşama olanağı sunmak olduğunu söyledi.