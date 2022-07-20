Bilecik Pazaryeri'nde tarihi cami restore ediliyor
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 1665 yılında IV. Murat sadrazamı Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan tarihi Karamustafa Paşa camii restore ediliyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Osmanlı’dan kalma tarihi cami restore ediliyor.
Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yenileme öncesi tarihi Karamustafa Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.
İnceleme gezisine İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Emral ve Belediye Meclis Üyesi Selami Özdil de eşlik etti.
Pazarcıklı olarak tarihe sahip çıkmaya devam eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, caminin tarihi dokusunun bozulmadan restorasyonunun yapılacağını söyledi. Konuyla ilgili bir iki hafta içerisinde Pazaryerili vatandaşlarla istişare toplantısı düzenleyeceklerini belirten Başkan Tekin, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’a Pazaryeri'ne verdikleri desteklerinden ötürü teşekkür etti.
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