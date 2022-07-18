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Bilecik Pazaryeri'nde sağlık ekiplerinden kene bilgilendirmesi
Yerel 18.07.2022, 18:23
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sağlık ekipleri kurdukları stantta 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' hastalığına sebep olan keneler hususunda vatandaşları bilgilendiriyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne bağlı sağlık ekipleri vatandaşları mevsimlik bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgilendirdi.
Pazaryeri Meydanı'nda stant kuran sağlık ekipleri, yaz mevsimnde dolayısıyla tarla ve bahçelerde sıklıkla görülen kene ısırığına maruz kalan vatandaşların zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini anımsattı.
Ekipler, vatandaşları ‘Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ hakkında dağıttığı broşürlerle farkındalık çalışması gerçekleştirdi.
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