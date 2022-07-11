Bilecik Pazaryeri'nde personel bayramlaşması

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye bünyesinde çalışan personelle bayramlaştı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Toplantı Salonunda meclis üyelerinin katılımı ile personelle bir araya geldi.

Bayramlaşma programına katılamayan, görev başında bayramda hizmet eden personele teşekkür eden Başkan Tekin, “Pazaryeri Belediyesi olarak bizler sizlerle çok büyük bir aileyiz. Bayram öncesi arkadaşlarımız yoğun bir çalışma temposuyla vatandaşlarımızın ve bayramda ilçemize gelen misafirlerin en iyi şekilde bayramlarını geçirmeleri için canla başla çalıştılar. Pazaryeri Belediyesi olarak bayramda da ekip arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Emekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.