Bilecik Pazaryeri'nde otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sürücüsü tarafından direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlanıkren, araçta bulunan bir kişi yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgilere göre Pazaryeri ilçesinden Bozüyük ilçesine seyir halindeki S.U idaresindeki 11 DJ 379 plakalı otomobil Naldöken mevkiinde önündeki araçları sollarken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazada otomobilde bulunan E.U yaralandı.

Kaza yerine 112 Acil Servis Ekipleri, İtfaiye, Polis ve Jandarma ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan E.U Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla iglili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.