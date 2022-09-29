Bilecik Pazaryeri'nde 'önce yaya' saygısı

İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinliği gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve ilçe protokolü öğrencilerin trafikte güvenli bir şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için, sürücülerin yaya önceliğine gösterdikleri hassasiyeti en üst noktaya taşımak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte Pazaryeri İlkokulu önündeki yaya geçidinden geçti.

Kaymakam Ferhat Altay, yayaların trafiğin bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Onların yaya geçitlerinden güvenli bir şekilde geçmesi ve can güvenliği bizim için önem arz ediyor. Özellikle öğrencilerimizin yoğun olduğu okul bölgelerindeki yaya geçitleri hassasiyetimizi bir kat daha artırıyor. Bundan dolayı bütün vatandaşlarımıza ve bütün sürücülerimize bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını diliyoruz” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Vekili Emrah Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş İbrahim Ceran katıldı.