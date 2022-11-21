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Bilecik Pazaryeri'nde okullara destek sürüyor
Yerel 21.11.2022, 18:20
Bilecik’te Pazaryeri Kaymakamlığı ilköğretim, ortaokul ve liselerden sonra ilçede bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nun da bahçesinde düzenleme çalışması başlattı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamlığı ilçede yaklaşık 800 öğrencinin eğitim gördüğü Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda bahçe düzenlemesi çalışması başlattı.
Okulda yapılan dolgu çalışmasına 300 kamyon toprak hafriyatı taşınırken, çalışmalar tamamlandığında bölgeye yeni yeşil alanlar kazandırılarak ağaçlandırma çalışması yapılacağı kaydedildi.
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