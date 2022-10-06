Bilecik Pazaryeri'nde okul bahçelerine asfaltlama

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ferhat Altay’ın desteğiyle bir ilkokul bahçesine daha asfaltlama yapıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamlığı'nın ilçedeki okullara yönelik bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmesinin yanında Eğitimden sorumlu Bilecik Vali Yardımcısı ve İlçe Kaymakamı Ferhat Altay’ın özel girişimleri sayesinde de eğitime destek arayışlarıyla ilçe merkezinde bulunan Pazaryeri İlkokulu'nun bahçesi öğrencilerin okul bahçesinde rahat ve sağlıklı hareket edebilmeleri için sıcak asfaltlandı.

Eğitim, uygarlığın ve gelişmenin ilk basamağıdır diye vurgulayan Kaymakam Altay, “Eğitim, insanlarda davranış değişikliği meydana getirmektir. O zaman eğitimin yapıldığı mekanların da bakımlı ve düzenli olması gerekmektedir” dedi.

Pazaryeri İlkokulunda öğrencilerin yağışlı havalarda oluşan su birikintileri yüzünden sıkıntı yaşadığını dile getiren Kaymakam Altay, “Pazaryeri Kaymakamlığı olarak ilçedeki okullarda bulunan eksiklikler okul yöneticilerimizin bizlere ilettiği talepler doğrultusunda tamamlıyoruz. Pazaryeri ilkokulumuzda yaptığımız çalışma ile öğrencilerimizin daha rahat bir ortamda vakit geçirebilecekleri oyun oynayacakları bir alan oluşturduk. Okul bahçemiz kışın çamurdan yazın da tozdan kurtulmuş oldu. İlçemize desteklerinden dolayı başta Bilecik Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya ve bizlere yardımcı olan Karayolları yetkilileri ile İl Özel İdaresi Ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Ferhat Altay, Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Müdür Yardımcısı Halis Çelik, Pazaryeri ilçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş Pazaryeri İlkokulunda yapılan asfaltlama çalışmasını yakından takip etti.