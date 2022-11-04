Bilecik Pazaryeri'nde metruk binalara yıkım

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'teözellikle kullanılmayan ve çökme tehlikesi binaların yıkılması için yoğun bir çalışma yürüten Pazaryeri Belediyesi, ilçede geçtiğimiz ay yangın nedeniyle zarar gören bir işyeri ve bir evin yıkımı için çalışma başlattı.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri ilçesinde tehlike arz eden binaların ekiplerce yıkım çalışmasının ekiplerce devam edeceğini söyledi.