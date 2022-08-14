Son Dakika
Bilecik Pazaryeri'nde Kınık kırsalına içme suyu deposu
Yerel 14.08.2022, 10:49
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Kınık Köyü'ne içme suyu deposu kurulumu tamamlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde 2022 yılı KÖYDES projesi kapsamında Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce ihalesi yapılan 75 metreküplük içme suyu deposu kurulumu tamamlandı.
Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, İl Genel Meclis Üyeleri Allattin Emral ve Mehmet Pulat, montajı tamamlanan Kınık Köyü İçme Suyu Tesisine ait 75 m3 Prefabrik Betonarme İçme Suyu Deposu'nun bulunduğu alanda inceleme yaptı.
28
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ağustos 2022
|İmsak
|04:28
|Güneş
|06:05
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:04
|Akşam
|20:12
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Başakşehir
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Giresunspor
|2
|3
|7. Galatasaray
|2
|3
|8. Kayserispor
|2
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|1
|10. Ümraniye
|1
|1
|11. Gaziantep FK
|1
|1
|12. Ankaragücü
|1
|1
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Sivasspor
|2
|1
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Boluspor
|1
|3
|3. Eyüpspor
|1
|3
|4. Altınordu
|1
|1
|5. Gençlerbirliği
|1
|1
|6. Keçiörengücü
|1
|1
|7. Rizespor
|1
|1
|8. Adanaspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Bodrumspor
|0
|0
|11. Erzurumspor
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Sakaryaspor
|0
|0
|15. Tuzlaspor
|0
|0
|16. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Newcastle
|2
|4
|5. Leeds United
|2
|4
|6. Brighton
|2
|4
|7. Tottenham
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Bournemouth
|2
|3
|11. Fulham
|2
|2
|12. Liverpool
|1
|1
|13. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|14. Leicester City
|2
|1
|15. Southampton
|2
|1
|16. Everton
|2
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Celta Vigo
|1
|1
|4. Espanyol
|1
|1
|5. Barcelona
|1
|1
|6. Rayo Vallecano
|1
|1
|7. Almeria
|0
|0
|8. Athletic Bilbao
|0
|0
|9. Atletico Madrid
|0
|0
|10. Cadiz
|0
|0
|11. Elche
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Girona
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Sevilla
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü