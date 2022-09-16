Bilecik Pazaryeri'nde Kaymakam Altay'dan eğitime tam destek

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ilçede bulunan okullara yeni eğitim alanları kazandırmaya devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz yıl ilçedeki okul yöneticilerinin talepleri doğrultusunda ve okullarda eğitim kalitesinin artırılması, öğrencilerin daha iyi ortamlarda öğrenim görmeleri amacıyla Pazaryeri Kaymakamlığı'nın yaptığı çalışmalarla karşılanıyor.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’ın girişimleriyle ilçede bulunan Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Okul Öncesi Uygulama Sınıfı ve Bilişim Laboratuvarı kazandırılırdı.

Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Okul Öncesi Uygulama Sınıfı ve Bilişim Laboratuvarının açılış kandelasını ilçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci kesti.

Pazaryeri ilçesinde öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması, daha kaliteli bir eğitim alması, sosyal ve kültürel yaşantıların zenginleştirilmesi, çağın gelişimlerini takip edebilmeleri ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Kaymakamlık olarak okul ve kurumlarımıza her türlü desteği vereceğiz diye belirten İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, ilçede öğrenim gören öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında başarı grafiğinin yükseltilmesi için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

"Çocuklarımızı en iyi şekilde bilgilerle donatmak, eğitim ve öğretim süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak zorundayız" diyen Kaymakam Altay, "Kaymakamlık olarak çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi mekânlarda, daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yeni eğitim öğretim yılında eğitim kalitesini yükseltmek başarılı öğrenciler yetiştirmek için başta aileler olmak üzere öğretmenlerimize büyük görev düşüyor. İlçemize kazandırdığımız Okul Öncesi Uygulama Sınıfı ve Bilişim Laboratuvarı öğrencilerimize ve okullarımıza hayırlı olsun. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diler; herkes için sağlıklı ve başarılı bir dönem olarak geçmesini temenni ederim” diye konuştu.