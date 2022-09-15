Bilecik Pazaryeri'nde İlköğretim Haftası kutlandı
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 'İlköğretim Haftası' gerçekleşen törenle kutlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Pazaryeri Hükümet Konağı önünde başlayan kutlamalarda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafında Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlamalar Beşeylül ilkokulunda devam etti.
Beşeylül İlkokulu'nda gerçekleşen törende öğrenciler hafta dolayısıylaşiirler okudu.
Kutlama törenlerine Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, ilçe protokolü, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Tören sonrası Kaymakam Altay ve Başkan Tekin Nabi Avcı, Anadolu Mesleki Teknik Lisesinde oluşturulan uygulama anasınıfı ve bilgisayar sınıfının açılışını gerçekleştirdi.
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