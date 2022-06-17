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Bilecik Pazaryeri'nde hünerli şenlik
Yerel 17.06.2022, 08:56
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Eğitim Şenliği'nin son gününde öğrenciler sahnede hünerlerini sergiledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahne alan öğrenciler, şiirden şarkı söylemeye kadar çeşitli tiyatro gösterisi, müzik dinletisi, münazara, yöreye ait yöresel giyim ile halk oyunları sergilendi.
Minik öğrencilerin atık eşyalardan yaptığı kıyafet defilesi adeta izleyenleri büyüledi.
Programa katılan Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci öğrencilerinin hazırladığı oyunları büyük hayranlıkla seyretti.
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