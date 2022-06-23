Bilecik Pazaryeri'nde göletlerde doluluk oranı arttı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağmur yağışı sonrası baraj ve sulama göletlerinin doluluk oranı arttı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinin tarım arazilerinin sulanmasında büyük rolü bulunan Mustafa Eldemir Günyurdu Barajı ve Küçükelmalı Sulama Göleti'nde su seviyesi ortalama yüzde 90'a yaklaştı.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, sulama göletlerinde inceleme yaparken, kurak geçen ilkbahar sonrası ilçede 2 gündür etkili olan yağışların göletlerinin doluluk oranlarını arttırdığını ve bu yıl ilçede tarımsal sulamada su sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

İlçede yaşanan şiddetli dolu ve yağmur sonrası tarım arazilerinin bir çoğununda zarar gördüğüne değinen Başkan Karakaş, “İlçemiz şiddetli yağış sonrası büyük bir afet yaşadı. Maalesef çiftçilerimizin şerbetçiotu, fasulye, buğday, arpa ve ayçiçeği tarlaları zarar gördü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzün hasar tespit çalışmaları halen sürüyor. Çiftçimize büyük geçmiş olsun” dedi.