Bilecik Pazaryeri'nde enerjiye 40 milyonluk yatırım

Bilecik’e bağlı Pazaryeri ilçesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve OEDAŞ tarafından 40 milyonluk altyapı çalışması için kollar sıvandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde bulunan tüm mahallerinde ana cadde ve sokaklarda OEDAŞ tarafından elektrik telleri yer altına alınırken yapılan çalışmayla ilçede trafolarda yenilenip, elektrik arızalarını ve kesintilerinin en aza indirilmesi amaçlandı.

OEDAŞ ekipleri ilçe merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken çalışmaları tamamlandığında Pazaryeri'nin merkezi ile sokak ve caddelerinde aydınlatma direkleri yenileneceği kaydedildi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede gerçekleşen çalışmaların tamamlandığı sokaklar estetik görünüme sahip olacağını ilçesinin modern bir kent kimliğinin sağlanması noktasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından güzel bir yatırım olduğunu söyledi.

“40 MİLYONLUK YATIRIM”

Çalışmalar dolayısıyla çevrede oluşan rahatsızlıktan dolayı ilçe halkından özür dileyen Başkan Tekin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve OEDAŞ tarafından Pazaryeri ilçesine yaklaşık 40 milyonluk bir yatırım yapıldığını ve çalışmasının hummalı bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Kış aylarında ve rüzgarlı havalarda Pazaryeri ilçesinde sık arızaların yaşandığını dile getiren Başkan Tekin, yapılan çalışmanın enerji arızalarının önüne geçeceğini elektrik tellerinin taşıdığı tehlike ve oluşturduğu çirkin görüntünün ortadan kaldıracağını vurguladı.

Başkan Tekin, Pazaryeri'ne bu büyük yatırımı kazandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de ayrıca teşekkür etti.