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Bilecik Pazaryeri'nde emekli din görevlileri unutulmadı

Yerel 16.10.2022, 11:33
Bilecik Pazaryeri'nde emekli din görevlileri unutulmadı

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Pazaryeri ilçesinde görev yapan ve emekliye ayrılan din görevlileriyle bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Müftülüğü'nün Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte ilçedeki din görevlileri buluştu.

Pazaryeri Gençlik Merkezi'nde buluşmada emekli din görevlileriyle hasbihal eden İl Müftüsü Ali Erhun, kendilerine Camiler ve Din Görevlileri Haftası tema kitabı olan “Peygamberimiz Cami ve İrşad” adlı eseri hediye etti.

Programda konuşma yapan İlçe Müftüsü Şenol Şahin, teşriflerinden dolayı Müftü Ali Erhun’a, emekli din görevlilerine ve personeline teşekkür ederek, haftanın tema kitabı ve kalem hediye etti.

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