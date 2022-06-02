Bilecik Pazaryeri'nde el emekleri görücüye çıktı

Bilecik Pazaryeri’nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Hak Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yapmış oldukları eserler açılan sergi ile vatandaş ile buluştu.

Pazaryeri Kültür Merkezinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin gitar ve Kick boks gösterisi ile başlayan program HEM kursiyerlerinin el emeği göz nuru ile yapılan ürünlerin yer aldığı sergi açılışı ile devam etti.

Açılışa Pazaryeri Belediye Başkan Vekili Selami Özdil, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Deniz Kapcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Haluk Filizli, Kurum müdürleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.