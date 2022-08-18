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Bilecik Pazaryeri'nde çiftçiler önlem almaya başladı
Yerel 18.08.2022, 09:02
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ilçe Kaymakamı Ferhat Altay tarafından her fırsatta uyarılan traktör sürücüleri traktörlerine ROPS demiri ve çakar taktırmaya başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde ölümlü ve yaralamalı traktör kazalarını en aza indirmek adına vatandaş ile her buluşmasında traktör sürücüleri için ROPS demirinin önemini anlatan İlçe Kaymakamı Ferhat Altay’ın çağrısına traktör sürücüleri önlem almaya başladı.
Sanayinin yolunu tutan traktör sürücüleri çiftçiler can güvenliği için traktörlerine sarı çakar ışık ve ROPS demiri taktırmaya başladı.
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