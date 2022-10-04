Bilecik Pazaryeri'nde 'Camiler ve Din Görevlileri' etkinliği
Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde ilçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla “Peygamberimiz Cami ve İrşat” Konferansı” düzelendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri’nde Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası Konferansı düzenlendi
Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Konferansa, İl Müftüsü Ali Erhun’un yanı sıra Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, Yenipazar müftüsü İrfan Ayık, Jandarma İlçe Komutanı Recep Kuş, İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Emral, MHP Pazaryeri ilçe Başkanı Haluk Filizli, daire ve okul müdürleri, müftülük personeli, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur-an’ı Kerim tilaveti okundu, Bilecik Müftüsü Ali Erhun "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konuşmayı gerçekleştirdi.
Müftülükte görevli personel ve din görevlilerine İl Müftüsü Ali Erhun ve ilçe müftüleri tarafından teşekkür belgesi verildi.
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