Bilecik Pazaryeri'nde Başkan Tekin muhtarları dinledi

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mahallerin nabzını tutan, vatandaşların talep ve isteklerinin iletildiği birinci adresi olan ilçedeki muhtarları ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde faaliyet göstere Muhtarlar Derneği'nde ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin muhtarların taleplerini dinledi.

Pazaryeri Belediyesi olarak çalışmalarımızda muhtarlarımız ile sürekli istişare halinde olduklarını belirten Başkan Tekin, “Muhtarlık müessesi yerel demokrasinin ilk halkasıdır. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın istek, sorun ve taleplerini ilk etapta ulaştırdığı kişi genel olarak muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızla her an istişare içerisinde olup, muhtarlarımızla birlikte çok güzel hizmetlere imza atmaya da devam edeceğiz. Muhtarlarımıza misafirperverliği için teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.