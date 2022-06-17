Bilecik Pazaryeri'nde Başkan Tekin'e eğitime destek teşekkürü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde öğrenim gören öğrenciler Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teşekkür etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 2021 – 2022 eğitim ve öğretim yılının tamamlanması ile birlikte karne alan öğrenciler Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret ederek yıl boyunca verdiği katkı ve destekten ötürü teşekkür etti.

Öğrencilerin hedeflerine ulaşma yolunda destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Tekin, “Öğrencilerimizin başarılarıyla her zaman gurur duyduk ve duyacağız. Pazaryeri belediyesi olarak bundan sonra da eğitim ve öğretimin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Azimle kendi hedeflerine biraz daha yaklaşan tüm öğrencilerimize ben teşekkür ederim” dedi.

Öğrencilerin yapmış olduğu ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Şube Müdürleri ve okul müdürleri de eşlik etti.