Bilecik Pazaryeri'nde başarılı Kaymakam’a Vali’den takdir

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında göreve başlaması sonrasında eğitime verdiği desteklerle ilçe halkının beğenisini kazanan Kaymakam Ferhat Altay, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildi.

Vali Dr. Kızılkaya’ya teşekkür eden Kaymakam Altay, "Devlet büyüklüğü ve bizlere göstermiş olduğu yol ile çalışma azmimizi artıran Bilecik Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya tarafından takdir edilmenin onuru içindeyim. Şükranlarımı arz ederim” dedi.