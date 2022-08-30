Bilecik Pazaryeri'nde 30 Ağustos

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı gerçekleşen törenle kutlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Hükümet Konağı önünde İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Jandarma Uzman Erbaş Erkan Akçara‘nın konuşmasının ardından okul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine anlatan şiirlerin okunmasıyla Hükümet Konağı önündeki program son buldu.

İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve törene katılan ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar ve vatandaşlar, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Pazaryeri İlçe Şehitliği'nde şehitler için Kur-an’ı Kerim Tilaveti okunurken şehitler için dua edildi.

Düzenlenen programa Kaymakam Altay ve Başkan Tekin’in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emrah Turan, ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.