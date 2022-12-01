Bilecik Pazaryeri'nde 175 ortağa tarımsal fayda sağlayacak imza

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Büyükbaş'' Hayvan Alım projesi kapsamında Ziraat Bankası ile protokol imzaladı. Projeden 175 kooperatif ortak faydalanacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te geçtiğimiz günlerde Vali Dr. Kemal Kızılklaya’nın "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" adlı projesiyle 100 baş altı küçük kapasiteli işletmelerin kapasitelerinin arttırılması adına yapılan açıklamalar sonrasında Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş ve Bursa Bilecik Yalova Kooperatifler Birliği Başkanı Nurettin Çakır, Ziraat Bankası Bursa Bölge Başkanı Uğur Akdeniz ve Bursa Ziraat Bankası Bölge koordinatörü Tolga Çelik ile protokol imzaladı.

Başkan Karakaş, proje kapsamında Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 175 ortağından gerekli şartları karşılayan üyelerin büyükbaş hayvan alımlarında 2 yıl ödemesiz 5 yıl, toplamda 7 yıl vadeli 400 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini belirtti. Karakaş, söz konusu projenin Pazaryeri ilçesinde süt üretiminde büyük rol oynayacağını söyledi.