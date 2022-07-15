Bilecik Pazaryeri'nde 15 Temmuz Şehitleri'ne dualı anma

Bilecik Pazaryeri’nde 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi.

Karamustafa Paşa Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif'e İlçe Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, AK Parti ilçe Başkanı İsmail Soydan ve vatandaşlar katıldı.