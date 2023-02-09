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Bilecik Pazaryeri İtfaiyesi'nden buz mesaisi
Yerel 09.02.2023, 09:27
Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, çatılarda oluşan buz sarkıtı ve biriken kar kütlelerini temizliyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi yoğun kar yağışı ve soğuk hava sonucu yüksek katlı binaların çatılarında oluşan ve can güvenliğini tehdit eden buz sarkıtlarının temizlenmesi için çalışma başlattı.
Pazaryeri ilçesinde riskli alanlara öncelik veren itfaiye ekipleri, ilçe merkezinde yüksek binalarda ve camilerde tehlike oluşturan boyları 1 metreye kadar ulaşan buz sarkıtları kontrollü bir şekilde kırıyor.
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