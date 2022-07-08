Bilecik Pazaryeri bayrama hazır

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi belediye ekiplerince yapılan çalışmalar ile Kurban Bayramına hazırlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde başta camiler ve mezarlık olmak üzere ilçe genelindeki genel temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladı.

İlçe genelinde süpürme ve yıkama araçlarının yanı sıra çok sayıda personelle yürütülen çalışmalarda ise birçok noktada detaylı temizlik yapıldı.