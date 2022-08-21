Bilecik Osmaneli’de 13 motosiklete trafikten men

Bilecik’te Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesinde düzenlenen eş zamanlı denetimlerde motosiklet sürücülerine 85 bin lira ceza kesildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Osmaneli ilçesinde trafik kazalarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında motosiklet sürücülerine ilçe genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 54 motosiklet sürücüsüne toplamda 85 bin 252 TL para cezası kesilirken, 13 motor ise trafikten men edildi.

Osmaneli ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kask, abart egzoz, ehliyet, plaka, tescil kaydı, şasi numarası denetimlerini gerçekleştirdi.

Trafik kazalarının önüne geçilerek güvenli sürüş ortamının sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.