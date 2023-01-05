Bilecik karla mücadeleye hazır

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli personelle bir araya geldi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Gülümbe Yerleşkesini ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, yol emekçileriyle buluşarak simit ve çay eşliğinde sohbet etti.

Sohbetin ardından araç parkurunu inceleyen Vali Kızılkaya, araçlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yol Şube Müdürlüğü'nün birkaç yıllık işi bir seneye sığdırdığını vurgulayan Vali Kızılkaya, “Sizlere büyük bir teşekkür borcumuz var. 2022 yılında 104 kilometre yolu bir çırpıda yaptık. Yol Şube ve Su Kanal Şube'de toplam 177 projeyi 180 Milyon TL’ye mal ederek hayata geçirdik. Sahada sizlerin eli olmamış olsaydı biz bunları başaramazdık. Sizlere olan bu şükran ve minnet duygumu ifade etmek isterim" dedi. Vali Kızılkaya, bu hizmetlerin memleketimizde hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Milletvekili Selim Yağcı’ya da teşekkür etti.

“VATANDAŞIMIZIN HER ANINDA YANINDA OLACAĞIZ”

Kış mevsiminin başlamasıyla karla mücadelede yapılacak çalışmalar için hazırlıkların tamamlandığının altını çizen Vali Kızılkaya, “Yazın çalıştık kışın daha çok çalışacağız. 1906 km yol ağımızda vatandaşımızın her anında yanında olacağız. Kış boyunca, karla mücadele konusunda ekiplerimizle ve araçlarımızla hazırız" mesajı verdi.

Yaz sezonunu ardından karla mücadele için yine yollarda olacaklarını belirten Vali Kızılkaya, "32 aracımız 57 personelimiz kar ve kışla mücadele için görevlendirildi. Bugün onları görev yerlerine uğurluyoruz. Rabbim memleketimize bolluk, bereket ve güzel kar yağışları nasip etmesini diliyoruz. Kar yılı var yılıdır. Kar olursa memlekette bereket olur. Geçtiğimiz yıl kar ve yağmur yağışı güzel oldu akabinde tarım ürünlerimizde ve su kaynaklarımızda bereket oldu. Rabbimizden niyazımız bu sene de bereket olsun. Karla mücadeleyi biz yaparız yeter ki afet olmasın" diyerek görev alan tüm personele kazasız ve belasız vazifeler diledi.