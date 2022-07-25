Bilecik'in Pazaryeri ilçesi yeni mesire alanına kavuşuyor

Bilecik İl Özel İdaresi, Pazaryeri İlçesinde bulunan DSİ’ye ait Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nın çevresini da piknik ve mesire alanı olarak kullanılmak üzere ağaçlandırma çalışması yapacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesi yapılacak çalışma ile yeni mesire alanına kavuşuyor.

Pazaryeri İl Genel Meclis Üyeleri Alattin Emral ve Mehmet Pulat tarafından İl Özel İdaresine sunulan Günyurdu Mustafa Eldemir Barajının çevresini ağaçlandırma projesi Çevre Komisyon Üyeleri tarafından yerinde incelendi.

İnceleme programına İl Genel Meclis Üyeleri Alattin Emral, Mehmet Pulat, Yücel Kaya, Osman Varoğlu, Erkan Erdem, Orhan Uğur ve İl Özel İdaresi yetkilileri katıldı.

Bilecik İl Genel Meclis ve Çevre Komisyonu Üyesi Zeki Kayadelen, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, eşsiz güzelliklere sahip Pazaryeri'ninGünyurdu (Bakraz) Köyü'nde bulunan DSİ’ye ait sulama göleti çevresinin piknik ve mesire alanı olarak değerlendirilmesi yönünde Çevre Komisyonu üyesi arkadaşları ve yetkililerle birlikte yerinde incelemesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

DSİ tarafından kamulaştırılan Günyurdu Köyünün eski yerleşim alanları da yapılan çalışmayla butik otel olarak turizme kazandırılacak.