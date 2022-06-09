Bilecik'in Pazaryeri ilçesi yatırımcıların gözdesi oluyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi yatırımcıların gözdesi olamaya devam ederken son atılan imza ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ne kurulacak fabrika 250 kişiye istihdam imkanı sağlayacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri OSB'de halen inşaat aşamasında bulunan 8 fabrikanın yapım çalışmaları devam ederken Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri ilçesine 250 kişilik istihdam sağlayacak bir fabrikanın daha müjdesini verdi.

Oluklu mukavva üretimi gerçekleştiriecek olan fabrikaya OSB'den 45 bin metrekarelik alan tahsis edildi.

Pazaryeri OSB Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ferhat Altay, "Kendi nüfüsundan çok fazla göç vermiş bir ilçeyiz. son bir yıldan beri Pazaryeri ilçemiz altın çağını yaşıyor. Organize sanayi bölgemizde yapımı devam eden 8 tane firmamız var. bu firmalar faaliyetlerine başladığında Pazaryeri ilçemiz göç veren değil göç alan bir ilçe olacak. Bugün sanayi bölgemizde yaptığımız yer tahsisi ile ilçemize 250 kişilik istihdam sağlayacaktır. ilçemize ve fabrika yetkillilerimze hayırlı olsun" diye konuştu.

Düzenlenen imza törenine Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'ın yanı sıra İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Pulat, Alaattin Emral, Pazaryeri OSB Müdürü Muhammer Yıldırım ve Türk Oluklu Mukavva ve Ambalaj San. A.Ş yetkilileri katıldı.