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Bilecik-Bursa karayolunda sathi kaplamaya devam
Yerel 11.09.2022, 09:30
Karayolları ekipleri Bilecik Pazaryeri Bursa karayolunda yolunda çalışmalarını sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ile Bursa’yı birbirine bağlayan karayolunda Karayolları 14 Bölge 144 Şube ekiplerince sathi kaplama işlemi gerçekleştiriliyor.
Demirköy kavşağından başlayan çalışmalar, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi ile Pazaryeri ilçesi arasındaki 30 kilometrelik mesafeyi kapsıyor.
Karayolunun yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve Karayolları ekipleri çalışmalar nedeniyle sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.
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