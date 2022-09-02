Bilecik Bozüyük’te bakım ve onarımı süren okullara yakın mercek

Bilecik Vali Yardımcısı ve Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ile birlikte Bozüyük ilçesinde bakım ve onarımı devam eden okulları yerinde incelendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Eğitimden sorumlu Bilecik Vali Yardımcısı ve Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatıyla Bozüyük ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları devam eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zafer İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında yetkililerle görüşülerek çalışmalar hakkında bilgiler alınırken, çalışmaların hızlandırılması ve okulların yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Vali Yardımcısı Altay ve Kaymakam Öztürk’ün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zafer İlkokulu’ndaki incelemelerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de eşlik etti.