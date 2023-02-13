Bezbaş Eğitim Kurumları, 45 depremzede öğrenciye kapılarını açıyor

Aden Koleji, Final Anadolu Lisesi ve Fey Anaokulu, depremden etkilenen 45 öğrenciye ve ailelerine ücretiz kontenjan sağladı.Erdogan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan’da eğitim sektöründen de depremde zarar gören çocuklar ve aileleri için girişimler başladı.

Keşan Aden Koleji, Keşan Final Anadolu Lisesi ve Fey Anaokulu yönetimleri, depremden etkilenen 45 öğrenciye, bölgeye tahliye edilmeleri durumunda ücretsiz eğitim vermek için kontenjan açtığını duyurdu.

Keşan, İpsala, Enez, Uzunköprü ve Malkara’ya yerleşmesi muhtemel aileler ve eğitim çağındaki çocukları için kapılarını açan eğitim kurumları adına bir açıklama yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Bezbaş; “Değerli arkadaşlar; ülkemizin yaşadığı derin acıları hafifletmek adına bölgemize taşınacak depremzedelerin çocuklarına okullarımızda sınıf kontenjanlarımız el verdiği kadar, Aden Koleji Anaokulu 5, Aden İlkokulu 2, Aden Ortaokulu 5. sınıflar 6, Final Anadolu Lisesi Anasınıfı (Fey) 5, Final Anadolu Lisesi lise 1. sınıf 6, lise 2. sınıf 6, lise 3. sınıf 6 ve lise 4. sınıf sınava hazırlık 10kontenjan ayırdık” dedi.

“EĞİTİM, YEMEK, SERVİS, KIYAFET, KİTAP ÜCRETİ ALINMAYACAK”

Söz konusu okullarda ayrılan kontenjanlara başvuru yapan deprem mağduru öğrencilerden eğitim, servis, yemek, kitap ve kıyafet ücreti alınmayacağını vurgulayan Bezbaş; ayrıca okullara kayıt yaptıran öğrencilere ücretsiz kantin alışverişi imkânı sağlayarak ailelerine de Aden Koleji yemekhanesinde hizmetlerimizden bedava yemek göndereceklerini söyledi.