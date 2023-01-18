Beylikdüzü'nde yılın en çok okunan kitapları belli oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde yıl boyunca 22 merkezde 214 bin 564 kullanıcıyı ağırlayan belediye kütüphanelerinde en çok okunan kitap ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’ oldu.İSTANBUL (İGFA) - İlçe halkını okumaya teşvik etmek amacıyla nitelikli ve donanımlı kütüphaneleri vatandaşların kullanımına sunan Beylikdüzü Belediyesi,kütüphane hizmetleri kapsamındaki 2022 yılı istatistiklerini ve farklı kategorilerde en çok okunan ilk 3 kitabı paylaştı.

Okuyucu istatistikleriyle hazırlanan verilerde yıl içerisinde yetişkin kategorisindeen çok okunan kitap Paulo Coelho’nun ‘Simyacı’ kitabı oldu.

Gençlik kategorisinde J. K. Rowling’in‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’kitabı, çocuk kategorisinde ise Valerie Thomas’ın‘Sakar Cadı Vini’nin Dev Balkabağı’en çok okunan kitap oldu.

Beylikdüzü’ndeki kütüphaneler 214 binden fazla kullanıcıyı ağırladı.

Yıl boyunca kütüphane hizmetleriniözverili bir şeklide sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, konforlu ders çalışma alanlarıyla da özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. 2022 yılı içerisinde ilçede bulunan kütüphaneler 214 bin 564 kullanıcıyı ağırlarken, ödünç verilen kitap sayısı ise 58 bin 894 adete ulaştı.

Öte yandan eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçen iki adet Gezici Kütüphane ilçede 36 okulu ziyaret ederek 52 bin 455 öğrencinin binlerce basılı esere ücretsiz olarak erişimini sağladı.