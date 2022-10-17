Şanlıurfa’da şehir içi trafik yükünün büyük bir bölümünü üstlenen ve ihtiyacı karşılaşmakta zorlanan Abide Kavşağında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle yapılan ilave köprüde Karaköprü

Viyadüğünün açılışı kontrollü olarak gerçekleştirildi. Viyadükten araçla geçen Başkan Beyazgül Şanlıurfa’daki hizmet yolumuza devam edeceğiz” dedi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’da ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üreten, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatacak olan Abide Kavşağının Karaköprü Viyadüğünü kontrollü olarak araç trafiğine açtı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayan, Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı şehir merkezine rahat bir nefes aldıracak.

Ulaşımda vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Önemli geçiş güzergâhlarından biri olan, çalışmaların devam ettiği Abide Kavşağında şehir içi trafik akışı önemli ölçüde rahatlatacak olan ilave köprünün bir bölümü bitirilmesi gereken süreden çok erken bitirilerek araç trafiğine açıldı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “ABİDE KAVŞAĞININ KARAKÖPRÜ VİYADÜĞÜNÜ ARAÇ TRAFİĞİNE AÇTIK”

Şanlıurfa’ya hizmet etmenin bir ibadet olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa’daki hizmet yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Başkan Beyazgül, “Abide Kavşağının Karaköprü Viyadüğü tamamlanması gereken süreden 55 gün önce açılmış oldu. Diğer viyadüğü de vaktinden önce inşallah açmış olacağız. Böyle güzel bir hizmeti Allah bize nasip ettiği için Allah’a hamd ediyoruz. Bizim aşkımız Şanlıurfa’ya hizmet yolunda ölünceye kadar devam edecek. Şanlıurfa’ya aşkla ibadet etmeyi bir ibadet olarak biliyoruz. Köprümüzün sağ kısmını inşallah geçeceğiz. Bundan sonra vatandaşlarımız da buradan geçmiş olacaklar. Sol tarafı da açmış olduğumuzda köprü tamamlanmış olacak. Sol tarafı da inşallah en kısa sürede açılmış olacak. Bu hizmet hemşehrilerimizin beklediği bir hizmetti. Burada yığılmalar oluyordu. Gaziantep girişi tarafında yığılmalar oluyordu. Bundan sonra o yığılmalar bitmiş olacak. Yolumuza devam edeceğiz. Hem de Şanlıurfa’daki hizmet yolumuza devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Azimle ve kararlılıkla, Şanlıurfalılara hizmet yolunda hedef olarak belirlediği kilometre taşlarını tek tek geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yarının Şanlıurfa’sını şekillendirmeye devam ediyor.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “ABİDE KAVŞAĞI BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE GEÇİŞİ SAĞLAYACAK”

Araçla köprüden geçiş yapan Başkan Beyazgül, “Şanlıurfa’nın bu hizmete ihtiyacı vardı. Vatandaşlarımız buradan geçmek için dakikalarca bekliyorlardı. Şimdi birkaç dakika içerisinde geçmiş olduk. Bundan sonra Balıkayağı Bulvarında ve devamı yapma noktasında da aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Abide Kavşağının tamamlanan ve araç trafiğine kontrollü olarak açılan Karaköprü Viyadüğünü inceleyen Başkan Beyazgül önümüzdeki günlerde Şanlıurfa’ya çok önemli hizmetlerin ve Şanlıurfa’ya kazandıracağımız büyük projeleri aktaracağız. Şanlıurfa çok büyük bir değişim yaşayacak. Her alanda bu değişimi hissedeceğiz. Şanlıurfa buna değer.” İfadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN BEYAZGÜLE TEŞEKKÜR

Araçlarıyla Abide Kavşağından geçiş yapan vatandaşlar bu hizmetin Şanlıurfa’ya kazandırılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.