Beyazgül; “İlçelere yatırımlarımız devam edecek”

Bozova ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçede yapımı tamamlanan Kadın Destek Merkezi, Gençlik Merkezi ve Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Beyazgül, ekonomisi

güçlü bir belediye olarak vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Bozova ilçesinde düzenlenen toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürü Sait Güllüoğlu, Daire Başkanları, Birim Müdürleri ile çok sayıda muhtar katıldı.

Muhtarlar toplantısında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozova ilçesinde yapılan ve yapım çalışmaları devam eden projeler hakkında kısa sunum yapıldı. Birlik ve beraberlik içerisinde 13 ilçeye adil hizmet verdiklerini anlatan Başkan Beyazgül, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’KANGREN OLAN SORUNLARI ÇÖZDÜK’’

Yıllardır süregelen ve bir türlü çözülemeyen sorunları birer birer çözerek kangren olan sorunları çözdüklerini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Büyükşehir Belediyemiz 13 ilçemize hizmet veriyor. Yaklaşık 2 milyon 200 bin, 400 bin de mülteci misafirimizle birlikte 2 milyon 600 bin kişiye hizmet veriyoruz. Stabilize, bazalt ve asfaltımızı kendimiz ürettik. Kamyon ve iş makinalarımızı aldık. Ekonomisi çok güçlü bir belediyemiz var. Ekipmanlarımız güçlü, araçlarımız var. Muhtarlarımıza daha hızlı ulaşabilmek adına Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Muhtarlık sistemini kurduk. 30-40-50 yıllık kangren olmuş sorunları çözmeye devam ediyoruz’’ dedi.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise ‘’Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ilçemize gereken hizmetleri yapıyoruz. Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ilçemiz halkı adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci ise son 10 yılda yapılamayan hizmetlerin iki yıl içerisinde yapıldığını söyledi.

Toplantıya katılan Bozova merkez ve Kırsal Mahalle Muhtarları ise yapılan çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.

Mahalle toplantısının ardından Başkan Beyazgül, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci ile birlikte, Bozova’da yapımı tamamlanarak kadınların hizmetine sunulan Bozova Kadın Destek Merkezinin açılışını yaptı.

Başkan Beyazgül ve beraberindekiler açılışın ardından birçok branşta eğitimin verildiği kurs merkezlerini inceledi. Kursiyer bayanların yaptıkları el işi ürünleri yakından inceleyen Başkan Beyazgül, kadınlar tarafından üretilen ürünler E ticaret ve yöresel ürünler mağazasında satışa sunduklarını anlattı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’KADIN DESTEK MERKEZİNİ HİZMETE SUNDUK’’

Bayanlara yönelik kadın destek merkezleri oluşturduklarını anlatan ve bu kurslardan üretilen ürünlerin E ticaret ve Yöresel ürünler Mağazası aracılığıyla satışa sunup kadınlara destek olduklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Bozovalı kadınlarımız için yaptığımız kadın destek merkezini hizmete sunduk. Burada oluşturulan kurs merkezlerinde bayanlar kendi el emeklerini üretiyorlar’’ dedi.

Başkan Beyazgül, daha sonra ilçede yapımı tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulan Bozova Gençlik Merkezinin açılışını yaptı. Gençler tarafından ‘’Zeynel Başkan’’ sloganıyla karşılanan Başkan Beyazgül, 17 farklı branşta spor eğitiminin verildiği gençlik merkezinin açılışını yaptı.

Bozova Gençlik merkezinde gençlerle yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, gençlik merkezinde incelemelerde bulunarak Başkan Aksoy ile masa tenisi ve dart oynadı. Başkan Beyazgül’e gençlik merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karakalem portre çalışması hediye edildi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’GENÇLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ’’

Gençlik faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak uzun süredir Bozova ilçemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik merkezimizi gençlerin hizmetine sunduk. Gençlik merkezinde çok önemli faaliyetler yürütüyoruz ve gençlerimizi sporla buluşturuyoruz’’ diye konuştu.

Gençlik merkezinin ardından Başkan Beyazgül ve Başkan Aksoy, ilçede yapımı tamamlanan Bozova Halk Kütüphanesinin açılışı yapıldı. Eğitim alanında her zaman gençlere destek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Başkan Aksoy ile birlikte kütüphaneyi gezdi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’EĞİTİMDE GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ’’

Eğitim alanında birçok faaliyet ve kurs düzenlediklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’ Bozova ilçemize hep güzel hizmetler yaptık. Bozovalı gençlerimiz kütüphanede güzel bir şekilde zamanlarını değerlendirsinler. Gençlerimizin eğitimi için ilçemizde güzel bir kütüphane oluşturarak onların hizmetine açtık.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise ‘’Birlik ve beraberlik olduğu sürece hizmetlerimiz ön plana çıkıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e gençlerimizin eğitimi için ilçemize kazandırdığı kütüphane için teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Başkan Beyazgül ile Başkan Aksoy, Atatürk Barajı göl kıyısında yer alan Çatak tesislerindeki Bungalov evlerde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 11 adet Bungalov evler, Şanlıurfa turizmine önemli katkı sağlayacak.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’BUNGALOV EVLER TURİZME KATKI SAĞLAYACAK’’

Atatürk Barajı göl kıyısında yer alan Çatak tesislerinde doğa turizmi için 11 adet Bungalov ev yaptıklarını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Turizmde Çatak çok önemli bir yerdir. Çatak Fırat’ın içerisinde yer alan bir ada şeklindedir. Buraya Bungalov evler yaptık. Buraya gelen misafirlerimiz kendilerini bir başka yerde gibi hissedecekler. Yapılan bütün hizmetler Şanlıurfa ve Bozova’ya değer’’ dedi.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise, Bungalov evlerin çok güzel olduğunu söyledi.

Yaz ve kış turizminde önemli bir yere sahip olan Bozova ilçesindeki Bungalov evler, en kısa zamanda açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.