Beyazgül gençleri yüzme havuzlarına davet etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Süleymaniye Mahallesinde bulunan Mehmet Tuz Yüzme Havuzuna giderek buradan faydalanan gençlerle bir araya geldi. Başkan Beyazgül tüm gençleri havuzlara davet etti.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi düzenlediği kurslarla her yaz yüzlerce çocuğa yüzme öğretiyor. Okulların kapanmasını da fırsat bilen gençler ve çocuklar Büyükşehir Belediyesi Süleymaniye Mehmet Tuz Yüzme Havuzuna akın etti.

Artan hava sıcaklıkları Şanlıurfa’da da etkisini sürdürüyor. Şanlıurfalı gençlerin serinlemek için ilk adresleri ise Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yüzme havuzları oluyor.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ SERİNLEME İMKÂNI

Yüzme bilmeyen kalmasın diyerek gençlerin yüzme havuzlarına yönelmesini sağlamayı amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yüzme havuzlarında uzman eğitmenler ve cankurtaranlarla güvenli ve sağlıklı bir ortamda serinleme imkânı sunuyor.

Hijyen kurallarının oldukça sıkı tutulduğu açık ve kapalı yüzme havuzlarına gelen çocuk, genç ve yetişkinler Şanlıurfa’nın kavurucu sıcağında bir yandan serinlerken diğer yandan keyifli vakit geçiriyor.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “SULAMA KANALLARINDA DEĞİL HAVUZLARDA SERİNLEYİN”

Gençlerin havuz keyfine eşlik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tüm gençlere çağrıda bulunarak sulama kanallarında değil havuzlarda serinleyelim” dedi.

Başkan Beyazgül, “Süleymaniye Mehmet Tuz Yüzme Havuzundayız. Burada gençlerimizle beraberiz. 10 adet açık yüzme havuzumuz var. Bu havuzlardan gençlerimiz ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Gençlerimiz burada çok mutlular. Bir yandan kendilerini geliştiriyorlar diğer yandan serinliyorlar ve güzel zaman geçiriyorlar. Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına giren geçlerimize sesleniyorum. Bu havuzlarımız ücretsiz gelin siz de bu havuzlardan yararlanın. Tüm gençlerimize hayırlı tatiller diliyorum” ifadelerine yer verdi.

GENÇLER YÜZME HAVUZLARINDAN MEMNUN

Havuzda gönüllerince eğlenen ve serinleyen gençler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek akranlarına da havuza gelin çağrısında bulundular.