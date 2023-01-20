Bertiz Karamanlı Köyü’nden Dulkadiroğlu Belediyesi'ne tepki

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Bertiz Karamanlı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından köy sınırlarını değiştirilmesine tepki gösterdi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Bertiz Karamanlı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Ergen tarafından, dernek merkezinde yoğun kalabalığın katılımıyla yapılan açıklamada, “Karamanlı, Baydemirli, Çatmayayla ve Boyalı köylerinin sınırlarını kimsenin haberi olmadan değiştiren Dulkadiroğlu Belediyesini kınıyoruz ve biran önce bu uygulamadan vazgeçmesini istiyoruz” denildi.

Başkan Ergen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Karamanlı, Baydemirli, Çatmayayla ve Boyalı köylerinin kadimden bu yana gelen sınırlarını değiştiren Dulkadiroğlu Belediyesi, bu uygulamadan bir an evvel vazgeçmelidir. Bu uygulama yarın bir gün köylerimizi bir birine düşürmekten başka bir işe yaramayacaktır. Allah muhafaza böyle bir durumda bunun müsebbibi bu uygulamayı yapan idaredir. Bunun vebali yarın bir gün bu idarenin olacaktır. Mahalle Muhtarlığı ve Karamanlı Derneği olarak bugün buradan toplanıp bu uygulamanın iptali için çeşitli eylem planları yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin Bertiz'in huzurunu bozmaya hakkı yoktur".